Pank: Eesti majandus on Baltikumis kõige haavatavamas seisus

«Inflatsioon on vähendanud tarbijate ostujõudu ja sissetulekute kasv ei ole veel jõudnud järele hiljutisele hinnatõusule. Samal ajal on laenumaksed intressimäärade tõttu suurenenud ning pandeemiaaegsed suuremad säästud suures osas otsa lõppenud,» tõdes Āboliņš ning lisas, et selle tulemusena on näha trendi, et perede hoiuste kasv pankades aeglustub, samal ajal kui tarbimislaenude väljastamine suureneb.

Tarbijate optimismi tase on Āboliņši sõnul aga Balti regioonis jätkuvalt vastuoluline. «Leedu ja Läti puhul on tarbijate usaldus lähedal mitme aasta tagusele kõrgeimale tasemele, kusjuures tarbijate optimism on peamiselt tingitud inflatsiooni aeglustumisest. Viimase aja jooksul on tarbijate usaldus Leedus siiski stabiliseerunud ja peatunud, sest tarbijad on muutunud oma finantsolukorra, säästude ja majanduse suhtes veidi ettevaatlikumaks. Eesti puhul on tarbijate usaldus endiselt nõrk, mis kajastab ühtlasi majandususaldusindeksi nõrkades tulemustes,» ütles Āboliņš.

Balti riikide tööturg on vaatamata SKP langusele ökonomisti sõnul aga jätkuvalt paindlik. «Balti riikide keskmine palk on 2023. aasta esimesel poolel kasvanud üle 12 protsendi võrreldes eelmise aastaga. Lätis ja Leedus on töötuse tase endiselt rekordiliselt madal, samas kui Eestis on nõrgem majanduskasv põhjustanud tööpuuduse suurenemise,» märkis Āboliņš.

Ta lisas veel, et tööpuudus on Eestis veidi suurenenud, seda eriti töötlevas tööstuses ja teenindussektori mõnes valdkonnas. Üheks näiteks on idufirmade sektor, kus intressimäärade tõus on vähendanud rahastuse kättesaadavust ning vabade töökohtade arv on vähenenud. Keskmises ja pikas perspektiivis jätkub Balti riikide tööturul pingeline olukord, sest tööealiste inimeste arv Balti riikides väheneb ja tööjõupuudus on jätkuvalt oluline takistus majanduskasvule.