FOTOD ⟩ T1 kaubanduskeskus avas neljandal korrusel uue restoraniala

«Tegu on järjekordse sammuga T1 atraktiivsemaks muutmisel ning rõõm on tõdeda, et keskuse niigi rikkalik söögikohtade valik on täienenud. Neljandal korrusel on nüüd kokku seitse eristuvat ja omanäolist restorani. Kõigil neil on hubane talveaed ning suvel avavad restoranid terrassi, kust avaneb atraktiivne vaade Tallinna linnale ja merele. Ühtlasi elavdab Cinamoni kino kõrval asuv uus restoraniala sealset interjööri, mis sobib hästi mõnusaks vaba aja veetmiseks,» ütles T1 tegevjuht Tarmo Hõbe.