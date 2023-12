Kauplemisplatvorm Change saab ajutise tegevjuhi

Pajussaar astub uude rolli järgmise aasta 1. veebruarist, toetades oma pikaajalise riskihalduse kogemusega ettevõtte uut kasvustrateegiat. «On suur au juhtida muutusi rahvusvaheliste kauplemisplatvormide jaoks otsustaval ajal, mil oleme FTX-i laadsete kaasuste pinnalt näinud, kuhu võib viia hooletus ja ebapiisav riskijuhtimine. Minu laialdased kogemused eelmistes rollides järelevalves ja praegusel ametikohal Change Securitiesis, on andnud mulle põhjaliku ülevaate finantssektori dünaamika keerukusest,» kommenteers Pajussaar pressiteates.

Pajussaar on varasemalt töötanud üle kümne aasta finantsinspektsioonis, esindades muu hugas inspektsiooni Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve erinevates komiteedes. Ta on osalenud väärtpaberituru infrastruktuuri riikliku eksperdina Brüsselis Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal. Ta on alates 2019. aastast Change'i kontserni Hollandis reguleeritud investeerimisühingu Change Securities juhatuse liige.