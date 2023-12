Rahandusministeerium: hinnatõus on oodatust rohkem aeglustunud

«Majanduskonjunktuur on sügiskuudel osades tööstusriikides nõrgenenud ning kasvuväljavaateid on langetatud. See on avaldunud nafta hinnas, mis on detsembri alguseks langenud viie kuu madalaimale tasemele. Lisaks on euroalal sisemaised hinnasurved taanduma hakanud, kajastudes teenuste ja tööstuskaupade hinnakasvu jõulisemas pidurdumises,» selgitas Pungas pressiteates.