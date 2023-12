Tehnikaülikooli õppejõud: lähisuhtevägivallal on selge mõju ettevõtte tulemustele

«Isegi kui tööandjad ei vastuta lähisuhtevägivalla ja selle mõjude eest samaväärselt tööga seotud vägivallaga, näitavad uuringud, et lähisuhtevägivald mõjutab negatiivselt ettevõtte produktiivsust, töökvaliteeti, tööheaolu ning töötajate motivatsiooni, võimalust olla loov, pühendunud tööle ja ettevõtlik. Seetõttu on oluline, et tööandjad panustavad nii lähisuhtevägivalla ennetamisse kui ka tagajärgedega tegelemisse, sest Eestis käib tööl ligi 600 000 inimest,» sõnas TalTechi organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent Marina Järvis.

Tema sõnul on organisatsioonikultuur võimas juhtimisinstrument, millega saab õiged normid, põhimõtted ja väärtused teadlikult välja töötada, ametlikult kehtestada ja inimestele tutvustada nii, et nad võtaksid need omaks ja rakendaksid praktikas.

Lähisuhtevägivallateadlik organisatsioonikultuur tähendab turvalise töökeskkonna loomist, kus ollakse teadlikud lähisuhtevägivalla olemasolust, selle riskidest ja mõjust töötajate tööheaolule, motivatsioonile ning ettevõtte tulemuslikkusele.

«See tähendab, et organisatsiooni igapäevased väärtused, normid, hoiakud ja põhimõtted hõlmavad ka lähisuhtevägivalla juhtumitega tegelemist. Organisatsioon oskab lähisuhtevägivalla ilminguid töökeskkonnas märgata, vajadusel osutada ohvrile toetust ja suunata abile,» selgitas Järvis.

TalTechi dotsent nentis, et lähisuhtevägivalla laialdane levik, eriti kui see hõlmab ettevõtte töötajaid, võib mõjutada ettevõtte või organisatsiooni tulemuslikkust. Seda läbi töötajate halveneva heaolu ja motivatsiooni, töösuhete, töötajate lahkumisest tingitud voolavuse, õiguslike ja maine mõjude, ning töökeskkonna ohutuse kaudu.

Lähisuhtevägivald ei mõjuta ainult kannatanut, vaid kogu ühiskonda