Eesti Panga ökonomist Sulev Pert teatab, et ebakindluse suurenemine on sundinud siinse tarbija pigem ootele ja majapidamised on tarbimist vähendanud.

Euroala inflatsioon aeglustus esialgsel hinnangul novembris 2,4 protsendini kuu aega varem oli see olnud 2,9 protsenti. Euroala aeglasema hinnakasvu taga on peamiselt olnud energiahindade odavnemine. Keskpankade rahapoliitika karmistamine on kaasa aidanud hinnakasvu taltumisele ja trendi pöördumisele. Alusinflatsioon püsib soovitud tasemest siiski kõrgemal ja on 3,6 protsenti.