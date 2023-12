Eestis luuakse uus 400 ametnikuga riigiasutus

Ministeeriumi teatel annab see olulise tõuke kogu riigi maa- ja ruumivaldkonna korrastamisele.

Ameti loomise ning maa- ja ruumipoliitikaga seotud muudatuste eesmärk on tuua elukeskkonna, maa- ja ruumivaldkonna kompetents ja andmed ühte kohta, et luua võimalused paremateks ruumiotsusteks. Maa- ja ruumiametisse (MaRu) koonduvad erinevates ministeeriumides ja ametites laiali olevad ülesanded, mis on seotud maakasutuse ja -korralduse, ehituse, planeeringute, arhitektuuri ning elukeskkonnaga.

«MaRu liidab ühe katuse alla kokku olemasolevad killustunud ülesanded. Mitu aastat kestnud ettevalmistuste, koosloome ja uuringute tulemusel on valminud terviklik ja põhjalikult läbi kaalutud kontseptsioon, kuidas MaRu saab muutuda riigi maa- ja ruumipoliitika elluviijaks ning valdkondlikult tugevaks eksperdiks ja nõuandjaks kodanikele, riigiasutustele, ettevõtetele ning omavalitsustele,» ütles regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kantsler Marko Gorban.

Kliimaministeeriumi asekantsler Ivo Jaanisoo lisas, et praegu on riigil palju erinevaid andmeid olemas, mida maksimaalselt ei kasutata ega väärindata. «Nii tuleb maatoimingute, ehitisregistri või planeeringutega seoses pöörduda paljude erinevate asutuste poole. MaRu toob ruumiandmete toimingud ühte aknasse ning aitab digitaristut e-riigi järjekordse eduloona terviklikult arendada. Head andmepõhised otsused annavad täiendava kvaliteedi ka riigis seni puudunud ruumiloome strateegiaüksusele, et elukeskkonda süsteemselt ja teadmistepõhiselt arendada,» märkis Jaanisoo.

Kui kontseptsioon saab valitsuse heakskiidu, hakkab MaRu tööle hiljemalt 2025. aasta algusest. MaRu loomise arutelu on valitsuses plaanitud selle aasta detsembris, mille järel saab edasi liikuda praktiliste ettevalmistustega nagu struktuuri väljatöötamine, seotud seaduseelnõude ettevalmistamine, personaliotsuste analüüs. Praegu on kavas uude ametisse liita üle 400 ametikoha erinevatest ministeeriumidest, maa-ametist ning põllumajandus- ja toiduametist.

Ameti loomine on valitsuse soov

Muudatus on kavandatud regionaal- ja põllumajandusministeeriumi eestvedamisel, koostöös kliima-, kultuuri- ja rahandusministeeriumi ning maa-ameti, põllumajandus- ja toiduametiga. MaRu kontseptsioon on välja töötatud tihedas koostöös huvirühmade ja partneritega, kellega on korraldatud arutelusid ning viidud läbi kirjalikud konsultatsiooniringid.

MaRu loomine põhineb valitsuse tegevusprogrammis toodud ülesandele.