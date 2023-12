Telliskivis kvartalis avatakse Eesti esimene vaimse treeningu keskus

Coaching ehk vaimne treening kogub Eestis ja mujal maailmas üha enam populaarsust kui teenus, mis aitab saavutada isiklikke ja tööalaseid eesmärke. «Tänapäeva kiire elutempo juures, kus inimesed žongleerivad töö, perekonna, hobide ja sotsiaalse elu vahel, on coaching hea peegel, et saada selgust oma elus toimuvast,» ütleb keskuse asutaja Kaisi Kask.

Keskuse peamine eesmärk on pakkuda toetavat keskkonda ja seejuures luua koht, kus valdkonna inimesed saavad jagada kogemusi ja õppida üksteiselt. Lisaks funktsionaalsetele tööruumidele pakub Avang ka täiendkoolitusi ja sündmusi, mis aitavad püsida kursis valdkonna suundumuste ja praktikatega. Kokku on keskuses neli helikindlat ruumi individuaaltööks, üks koolitusruum ja coworking kontor.

Eestis on väljaõppe saanud coache ja superviisoreid ligi 1000, mistõttu on nõudlus spetsialiseerunud keskuse järele suur. Avangu asutaja Kaisi Kask on ka ise erialalt coach, töötades nii meeskondadega kui inimestega individuaalselt. «Meie missiooniks on luua koht, kus professionaalne areng ja inimlik toetus käivad käsikäes, aidates kaasa terviklikuma ja tasakaalukama ühiskonna loomisele,» lisab ta.