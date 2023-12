Postimehega võttis ühendust lugeja, kes märkas, et tema soovitud reiside aeg on jäsrku muutunud ja lennufirmagi teine. Nimelt soovis ta lennata Novatoursiga Tenerifele. Kui algselt oli lennupäevaks reede ja lendajaks SmartLynx, siis nüüd lennupäevaks neljapäev ja lendajaks Air Baltic. Kurioosseks muudab loo asjaolu, et vedaja vahetati välja nii-öelda keset hooaega.