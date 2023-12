Sel nädalal sai nafta hinna langus hoogu juurde. Kuigi naftakartell OPEC teatas, et on valmis tootmispiiranguid pikendama-laiendama, surub maailma majanduse kehvavõitu olukord nafta hinda allapoole. Põhimõte on, et mida kehvem majandus, seda vähem kulub ka naftat.