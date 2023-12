Katkiste asjade parandamine muutub peagi odavamaks

Tulevikus on Euroopa Liidu tarbijatel parem ja odavam juurdepääs defektsete toodete varuosadele. Selle saavutamiseks tuleb need osad vabastada nn disainilahenduse kaitse alt, millest teatasid ELi liikmesriikide esindajad pärast Euroopa Parlamendiga peetud läbirääkimisi. Võimalik kokkuhoid tarbijate jaoks on hinnanguliselt 340 kuni 544 miljonit eurot kümne aasta jooksul.