PROGNOOS ⟩ Tänavune põllumajandustoodangu väärtus on viiendiku võrra väiksem

Tööjõukuludele hindab ministeerium kasvu 9 protsenti, mida tingivad nii keskmise palga tõus kui ka palgalise tööjõu suurem hulk. «Euroopa Keskpanga otsusel on intressimäärad 2023. aastal tõusnud 5–6 protsendini, seetõttu näeme enam kui kahekordset intressikulude kasvu. Renditasule pakume väikest langust. Kokku hindame väliste tegurite kuluks 319,6 miljonit eurot, kasv 23,6 protsenti 2022. aastaga võrreldes,» lisas nõunik.

«Kui tulu ja kulu kokku lüüa, siis näeme, et 2023. aasta on olnud põllumajandussektorile raske. Lisandväärtus, millest toetuste osa on 99 protsenti, väheneb üle poole aasta võrdluses, kuid sellest peaks katma väliste tegurite kulud,» möönis ta. Esimest korda alates 1995. aastast kujuneb põllumajanduse majandusharu ettevõtjatulu esialgsel hinnangul negatiivseks.