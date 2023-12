Prognoos ⟩ Tänavune põllumajandustoodangu väärtus on viiendiku väiksem

Ministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna nõunik Katre Kirt selgitas Maablogis, et põllumajanduse majandusharu toodangu väärtus kujuneb taimekasvatussaaduste saagi, loomakasvatustoodangu, loomade juurdekasvu, varude muutuse ning põllumajanduslike teenuste ja lahutamatute kõrvaltegevuste hinnastamisel.

Taimekasvatustoodangu väärtus väheneb esialgsel hinnangul kolmandiku võrra

«2023. aasta oli põllumajandustootmise jaoks taas kord omanäoline. Ilm pärssis kevadel taimede kasvu, mis mõjutas nii sööda tootmist kui ka suviviljade stardipositsiooni. Öökülmad kahjustasid viljapuude ja marjapõõsaste õisi, mistõttu mõnes istanduses saaki korjata ei saanudki,» nentis Kirt. Ta märkis, et taimekasvatustoodangu kogus sõltub nii kasvupindadest kui ka saagikusest. Kogu kasutuses olev põllumajandusmaa on Eestis 985 156 hektarit, sellest moodustab põllumaa 72 protsenti, ülejäänu on püsirohumaa ja püsikultuurid. Põllumaast omakorda 49 protsendil kasvatatakse teravilja, 19 protsendil söödakultuure, 11 protsendil rapsi ja rüpsi.