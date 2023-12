Kingid kuuse all.

Hoolimata sellest, et majanduses on keerulised ajad ning hinnatõus on muutnud tarbijate ostuotsuseid, ei hoia Eesti inimesed jõulude arvelt kokku, selgus SEB korraldatud uuringust. 67 protsenti eestimaalastest plaanib jõule tähistada samaväärselt nagu eelmisel aastal ning ei plaani kokku hoida.