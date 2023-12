Analüütik: korterituru hindu dikteerivad ikka uusarendused

Vaadates erinevate linnade ühe kuu müüdud korterite hulka, on see Vähi sõnul püsinud viimase aasta jooksul küllaltki stabiilsena. «Kui välja jätta vahepealsed hüpped, mis peaasjalikult toimusid suurema hulga uusarenduste notaris vormistamise tulemusena, on korterite müügid püsinud samas suurusjärgus juba möödunud aasta hilissügisest alates,» märkis Vähi.

Langenud tehingute hulgale pole analüütiku sõnul senimaani järgnenud veel ruutmeetri keskmine mediaanhinnad, mis on püsinud endiselt tasemel. «Süüvides numbrite taha, on näha, et aasta jooksul on järelturukorterite hinnad langenud, kuid uute omad kasvanud,» lisas ta.