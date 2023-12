MIDA HINNASIHTI? ⟩ Ekspert: Bitcoin võib järgmisel aastal maksta 100 000 dollarit

CoinMarketCap.com andmetel tõusis koos bitcoin'i turukapitalisatsioon hinnahüppe järel 809,6 miljardi dollarini (746,73 miljardi euroni). Bitcoini tänavune märkimisväärne kasv, 140 protsenti, on krüptoturu väljavaated ja kauplejate ootused muutnud oluliselt positiivsemaks kui aasta tagasi. Mõned analüütikud ennustavad isegi, et bitcoin võib tänu ETFi lubamisele tõusta 2024. aastal 100 000 dollari (92 230 eurot) piirile.

Nii optimistlikku hoiakut on väljendanud näiteks Briti panga Standard Chartered analüüsiosakond: nende ennustus on, et bitcoin'i hind jõuab 100 000 dollari juurde 2024. aasta lõpuks. Selle ennustuse täitumiseks peaks BTC praeguselt hinnalt tõusma pöörased 130 protsenti. Samas poleks see tänavuse aasta hüpet vaadates ka sugugi võimatu.