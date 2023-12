Eksperdid: Baltikumi e-kaubandusel on USA ja Lääne-Euroopaga võrreldes selged erinevused

Bačiulienė hinnangul iseloomustab e-kaubandust järjepidev liikumine digitaliseerimise suunas. «Traditsiooniline, nii-öelda offline-kaubandus on kahanemas. Järgmisel kümnendil kolib suure tõenäosusega märkimisväärne osa ettevõtetest veebi,» selgitab Venipaki rahvusvahelise äriarenduse juht. Sealjuures toonitab ta, et aina olulisemaks muutub kliendikogemus, mille parandamiseks kasutatakse mitmesuguseid tehnoloogilisi lahendusi.

Kliendikogemust peavad tähtsaks ka kohalikud e-poed. Lenk toob välja mugava proovimise ja tagastusvõimaluse olemasolu. «Oleme teinud klientidele tagastuste protsessi väga mugavaks. Julgustame oma kliente tellima ja kodus toodetega tutvuma. Kui toode mingil põhjusel ei sobi või ei vasta ootustele, on neil võimalus see meile tasuta tagastada. Tagastuste hulk on olnud stabiilne ja pole suures osas aastate lõikes muutunud,» selgitab Lenk ja lisab, et tasuta tagastusvõimalus muudab näiteks diivanite tellimise kliendile mugavaks ja riskivabaks.