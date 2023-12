Lihatööstuse juht: lihatoodete hinnad eeldatavasti enam ei kalline

«Ma arvan, et praeguses majandussituatsioonis pingutavad kõik turuosalised selle nimel, et saavutada järgmisel aastal nullinflatsioon ja seda ka käibemaksutõusu valguses. Selline eesmärk peaks olema nii toidutootjatel kui ka kaubandusel. Nõo Lihatööstus teeb selle saavutamise nimel tööd, investeerib ja arendab uudseid tooteid,» ütles Loova. Tema sõnul aitab seda eesmärki saavutada efektiivsuse tõus läbi innovatsiooni ja läbipaistev hinnastamine. Viimastel kuudel on ka toormehinnad stabiliseerunud, mis annab samuti lootust, et lihatoodete hinnad rohkem ei kalline.