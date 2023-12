Swedbanki investeerimise ja pensioni valdkonnajuht Kaire Peik kirjutab, et liitintress on iga investori parim sõber, mida kogenumad investeerijad kutsuvad naljaga pooleks kaheksandaks maailmaimeks. Tegemist on ka pensioniks valmistumisel olulise komponendiga, andes aastate jooksul suure panuse meie pensionisse. Kuid millal ilmneb liitintressi kasulikkus?