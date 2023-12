Nemad on 2023. aasta kaugtöö tegija märgise saajad

«Olukorras kus majandus jahtub, aga kvalifitseeritud tööjõu puudus on endisel suur, peavad tööandjad hakkama pöörama rohkem tähelepanu sellele, mida nende töötajad päriselt tahavad ja mis neid tööandja juures hoiaks. Hea on näha, et meie ettevõtjad saavad juba väga hästi aru, et lisaks heale palgale hindavad töötajad ka paindlikkust ja autonoomiat,» ütles tunnustavalt Ave Laas, Targa Töö Ühingu tegevjuht.