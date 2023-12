Venemaa-vastased sanktsioonid ei anna tulemusi

Soomes tegutseva Energia ja Puhta Õhu Keskuse (Centre for Research on Energy and Clean Air - CREA) raport leiab, et Venemaale kehtestatud naftasanktsioonid ei anna soovitud tulemust, kuna Moskva hiilib piirangutest mööda ning ning naftadollarid voolavad endiselt Kremli varasalve, kirjutab ERR.