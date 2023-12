Kui veel oktoobris võis tulevikutehingute hindade baasil ennustada, et sel talvel jääb elektri börsihind 10-11 sendi kanti kilovatt-tunni eest, siis viimastel nädalatel on keskmine hind olnud umbes 14 senti/kWh (140 €/MWh). Eestis tõstab hinda ka see, et Auvere jaama remonti on pikendatud saabuva nädalavahetuseni.