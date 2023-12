Notarite Koja esinaisena jätkab Merle Saar-Johanson

Saar-Johansoni sõnul on viimastel aastatel olnud märgilise tähtsusega kaug- ja hübriidtõestamise arendused, mis võimaldavad klientidel teha pea kõiki notaritoiminguid distantsilt. «Kokku on tänaseks tehtud juba ligi 100 000 kaugtõestamist,» ütles Saar-Johanson.

Koja esimees viitas, et notariaadil ei ole kavas IT-arenduste tegemisel pausi teha ning käimas on volikirjade registri arendus, mis peaks valmima järgmisel aastal. «Notariaadi 30. aastapäeva tähistamise konverentsi teemaks oli tehisintellekt ning notariaadil on kavas tõsiselt analüüsida, milliseid võimalusi pakub AI notari ja klientide elu turvalisemaks ja lihtsamaks muutmiseks,» sõnas Saar-Johanson.