SEB: jõulukingituste edasikinkimine on jätkusuutlik

SEB jätkusuutliku panganduse juhi Evelin Allase sõnul suhtusid jõulukingituste edasikinkimisse uuringu andmetel mõnevõrra positiivsemalt nooremad vastajad – üle poole 18–49-aastastest, 30–39-aastastest (56 protsenti) ja 40–49-aastastest (54 protsenti). Vanemate, 60–74-aastaste seast leidsid 42 protsenti vastanutest, et kui kingitus teeb kellelegi teisele rohkem rõõmu, siis on selle edasikinkimine jätkusuutlik valik.

«Uuringu tulemustest on näha, et kuigi vanem põlvkond hoiab traditsioone, on siiski ka nende hulgas märkimisväärselt palju neid, kes leiavad, et seda võiks keskkonnale mõeldes kaaluda,» tundis Allas heameelt.