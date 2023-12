Jõulupuude müüja: kuuse ostmine on nagu abikaasale lillede kinkimine

Traditsiooniliselt on eestlase kodus jõulude ajal kuusepuu. Kes toob puu ise metsast, kes on läinud kunstkuuse teed ja kes ostab päris puu mõnelt kaupmehelt. Tänapäev on meid kätte saanud, sest juba teist aastat toob isegi Wolti kuller 30 minutiga puu ukse taha.