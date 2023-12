GRAAFIK ⟩ Elisa: eestlased satuvad küberrünnakute ja pettuste küüsi miljoneid kordi kuus

Eestlaste vastu suunatud küberrünnakute hulk ei näita jätkuvalt vaibumismärke – aasta teises pooles on intsidentide hulk ühes kuus püsinud järjepidevalt üle miljoni, selgub Elisa Netivalvuri teenuse statistikast. Tänavu on seni kõige kõrgema rünnakute hulgaga kuu olnud august, ohutaseme tõusu on märgata ka sügiskuude statistikast.