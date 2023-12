Börsifirma Nordic Fibreboard teatas esmaspäeva õhtul lühidalt, et nende juht Aigar Kallas ei ole enam nende juht.

Asja tegi kurioosseks see, et alles 27. novembril teatas firma börsile, et nõukogu valis Aigar Kallase ettevõtte juhiks, kuid juhiametis sai Kallas olla vaid paar päeva.