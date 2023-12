Kollaseid kotte kandvad Fudy kullerid kaovad tänavailt 21. detsembril, mil ettevõte sulgeb oma kojuveoteenuse. «Lõpetame majanduslikel põhjustel. Meie mahud jäid liiga väikseks, et kulud ja tulud nulli saada,» põhjendas Põdra. «Kuna majanduse seis on kehv ning tellimuste arvud on kahanenud, ei olnud erilist põhjust uskuda, et väljavaade lähiajal ka kuidagi paremaks muutuks.»