Norra kuningriik, mis on juba praegu suur nafta- ja gaasitootja, saab üheks esimeseks riigiks maailmas, kes uurib merepõhja taastuvenergia jaoks oluliste maavarade leidmiseks. Tegemist on vastuolulise praktikaga, sest see võib mõjutada mere ökosüsteeme.