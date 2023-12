LHV: Euribori tipp on tõenäoliselt ületatud

«See on tähelepanuväärne sündmus kõigile laenuvõtjatele. Käesoleval aastakümnel kodulaenu võtnud inimestel on laenu kuumakse poolteise aastaga tõusnud kohati isegi üle 60 protsendi. Näiteks laenusumma 140 000 eurot marginaaliga 1,8 protsenti puhul oli kuumakse 0 protsendi Euribori tingimustes 503 eurot, kuid kasvas Euribori tipus 830 euroni. Tipu seljataha jätmine tähistab ühtlasi seda, et Euribori jätkuva languse korral hakkab laenumakse järgmise intressiuuenduse ajal taas vähenema,» selgitas Vatsel pressiteates.

Tema sõnul ei ole kliendid kodulaenu maksetega aga hätta jäänud. «Kuna pangad on klientide laenuvõimet arvestades juba pea kümme aastat arvutanud 4-protsendilise Euriboriga, siis on selline seis ka ootuspärane. Eesti inimesed on näidanud end ka vastutustundlike kodulaenu võtjatena. Tänaste laenuvõtjate pärast me samuti muretsema ei pea, kuna nemad võtavad laenu intressimäärade kõrghetkel ja Euribori langedes on neil laenumakses vaid võita,» rääkis Vatsel.