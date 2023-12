POSTIMEHE E-OSTUKORVi JÕULUERI ⟩ Millisest poest saab soodsaima pidulaua?

Barboras tuleb jõuludel ostukorvi eest välja käia 49 eurot ja 2 senti, samas järgneb Barborale e-Prisma, kus ostukorv on euro ja 20 senti kallim ehk 50 eurot ja 22 senti. Neljast võrreldavast e-poest on kolmanda koha omanik e-Selver, kus ostukorvihinnaks kujuneb 55 eurot ja 79 senti, ent hinnakalliduse tipust leiab e-Rimi jõulude e-ostukorvi. E-Rimi ostukorvi hind on 56 eurot ja 83 senti.