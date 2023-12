Kodulaenu maksed vähenemas: kuue kuu euribor langes

ECB on enne viimast otsust tõstnud intressimäärasid eelmise aasta juulist saati kümme korda järjest. See on olnud euroala ajaloo kõige jõulisem rahapoliitika karmistamine. Kuue kuu euribori rekord pärineb 2008. aasta sügisest, mil see küündis 5,431 protsendini.