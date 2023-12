See on esimene päikesepark Eestis, mis asub 27 meetri kõrgusel aheraine tarindil. See võimaldab vähendada varjutusest tulenevaid kadusid ja muuta sellega elektritootmist efektiivsemaks. Ligi kolmemegavatise võimsusega päikesepark alustas elektri tootmist oktoobri lõpus, teatas Enefit.