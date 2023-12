Kulleri- ja kaubaveofirma Venipak Eesti logistikajuht Artur Parv ütles, et jõulude eel kasvab nende töökoormus märkimisväärselt, ent õnneks on Eesti mõnes mõttes eelisseisus, sest siinne pakiautomaatide võrgustik on üks maailma tihedamaid.