Eesti Gaas laiendas Soomes haaret

«Soomes on gaasitarbimine püsinud peale Balticconnectori intsidenti tavapärane ja mõneti isegi ületanud juba Balticconnectori võimsuse, gaasifirmad ja kliendid on saanud kindluse, et Inkoo kaudu on võimalik Soome nõudlus ära katta,» tähendas Näkki.