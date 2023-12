Uuring: just nende brändide kadumine teeks Eesti inimese kurvaks

Politsei- ja piirivalveamet on üks eestimaalaste lemmikbrände.

Brändiuuringust Meaningful Brands selgus, et kõigis Balti riikides on edetabelite tipu vallutanud ülemaailmsed tehnoloogiahiiud Google ja Meta. Seejuures on esimest korda trüginud esiotsa sõnumisaatmise rakendused.