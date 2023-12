Ühes suures toiduainete tootegrupis on aastaga hinnad langenud

Toidu hindu tänavuse ja eelmise aasta novembris võrreldes on üldiseks märksõnaks hinnatõus, kuid kui selle aasta jooksul on enamik toidukaupu järjest kallinenud, siis novembris näeb konjunktuuriinstituudi hinnainfos veidi rohkem tooteid, mille hind on aastaga langenud. Paraku on langus valdavalt tagasihoidlik.