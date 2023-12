Taani taastuvenergeetikafirma: Baltimaad võiks olla oluline sõlmpunkt

Tippkohtumise osalejad olid üksmeelel, et taastuvenergia arendamise tulevik ei tohiks keskenduda üksnes avamere- või maismaa tuuleenergia projektidele, vaid peaks püüdlema tasakaalustatud lähenemisviisi poole, hõlmates uuenduslikke ja hübriidlahendusi, et suurendada tõhusust ja riikide toetust riskide jagamisel, teatas European Energy.

Tema hinnangul on Baltikumil taastuvenergiasektoris veel palju potentsiaali, kuid see konkureerib samaaegselt muu maailmaga. «Rohepöörde jätkamiseks on oluline meelitada piirkonda nii finants- ja tööstusinvestoreid kui arendajaid ja tarneahela pakkujaid. Vaja on arendada süsteemiteenuste turgu üle Balti riikide ning jätkata infrastruktuuri väljaehitamist elektrivõrgu, välisühenduste ja loomulikult kavandatavale vesinikuprojektidele. Ühise ja stabiilse regulatiivse raamistiku ning vastavate infrastruktuuriinvesteeringutega võiksid Balti riigid saada sõlmpunktiks ettevõtetele, kes soovivad oma tootmist dekarboniseerida kas elektrifitseerimise või e-kütuste kaudu,» leiab Spanggaard.