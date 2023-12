«Go fuck yourself,» ütles ta ajalehe The New York Times majandusportaali DealBook konverentsil.

«Go. Fuck. Yourself. On see selge? Ma loodan, et on. Hei, Bob, kui sa oled auditooriumis,» lisas ta, viidates ilmselt meelelahutuskompanii Walt Disney kompanii tegevjuhile Bob Igerile. Disney on üks paljudest suurettevõtetest, kes loobus Elon Muski väidetavalt antisemiitlike väljaütlemiste pärast X-is selles keskkonnas reklaamimisest.