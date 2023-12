Maakler selgitab: need tegevused tõstavad üürihinda

Maakleri sõnul tuleks esmalt teha suurpuhastus. «Kui korteris on eelnevalt elanud üürnikud või on üürileandja otsustanud just nüüd korteri üürile anda, siis tuleks terves korteris teha põhjalik puhastus – nii jääb huvilistele nende tulevasest üürikodust atraktiivsem mulje. Kindlasti tuleb erilist tähelepanu pöörata köögile, kus ainuüksi rasvane ja puhastamata praeahi võib potentsiaalsed huvilised eemale peletada. Samuti näitab puhas vannituba tulevasele üürnikule, et isegi kui elupind asub vanemas majas ja vannituba ei ole kaasajastatud, on korter siiski puhas ja viisakas. Korrapäraselt puhastatud pesuruum säilib kordades paremini ning näeb hea välja,» märkis Kask.