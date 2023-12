Swedbank: tööstusmahu langus süveneb

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina nentis värsket tööstussektori statistikat kommenteerides, et kuigi jooksva aasta keskel näitas töötleva tööstuse ja kogu tööstussektori tootmismahu vähenemine aeglast taandumist, siis viimastel kuudel on see langus uuesti süvenenud.