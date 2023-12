E-POOD HOIATAB ⟩ Eestit tabas võltsitud kuldplaatide pettus

«Täna on väga popp investeerimine, inimesi huvitab oma tuleviku kindlustada, üheks selliseks võimaluseks on kuld. Kahjuks ei tea aga inimesed, selles valdkonnas, levinud pettustest ja ohtudest. Komisjonikaupluse spetsialistid märkasid, et teatud kuldplaadid tõid kaasa kahtlusi. Edasise uurimise käigus selgus, et tegemist oli suure hulga võltsitud kullaga, mis oli kavandatud pettuseks investeerijate suhtes,» kirjutas Kaubatanav.ee Facebooki postituses.

«Hetkel saame avaldada, et pettuseks on kasutatud investeerimiseks mõeldud Austraalia Kangaroo 20-grammist võltsitud kuldplaate. Originaal plaadi valmistaja on Austraalia üks vanemaid valukodasid Perth Mint,» märkis e-pood. «Ettevõtte tooted on tuntud oma kauni kujunduse ja kvaliteedi poolest kogu maailmas. Kullaproovil 999,9 on nii Lääne-Austraalia valitsuse kui ka Londoni Kulla- ja Hõbedaturu Liidu (LBMA) garantii, seega on tooted turul vabalt kaubeldavad ja likviidsed. See elegantne kuldplaat on nii-öelda kõva valuuta, mida rahvusvahelisel turul aktsepteerivad kulla- ja hõbedavahendajad, finantsasutused ja investorid. Sellise ühe toote väärtus on ligikaudu 1168,01 eurot,» lisas e-pood.