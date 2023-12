ÄRIMEES AHASTUSES ⟩ 100 eurot lisatasu on nagu röövimine

«Helistasin ka SEB-sse ning nemad ütlesid, et Eestis ongi nüüd nii, et kõrge sanktsiooniriskiga riikidesse makseid tehes rakendub lisatasu,» märkis Kompus ja lisas, et hiljem uurides sai ta teada, et nii on ainult hetkel SEB-l: «Alates 15. septembrist 2023 lisandub kõrge sanktsiooniriskiga riiki tehtavatele või sealt laekuvatele maksele lisatasu, mille suurus on 100 eurot makse kohta.»