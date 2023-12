Ekspert: sellist olukorda pole kinnisvaraturul varem olnud

«Ei olnudki kuud nagu kaksikud, vaid üllatusena hoopis kolmikud,» kommenteeris 1Partneri Kinnisvara juht, kelle sõnul on pealinna kinnisvaraturg isegi viimased viis kuud olnud väga sarnane. «See on tõesti ajaloo pikim platoo. Pärast paari hiliskevadist tugevat kuud käis väike jõnks allapoole ning seal me nüüd kõik koos seisame ja ootame,» lisas Vahter.