Tele2: idusektorist lahti lastud töötajad võiksid vaadata küpsemate ettevõtete poole

Tehnoloogiasektori koondamislaine algas eelmisel aastal ja kestab tänaseni. Nii on maailma suurimad ettevõtted nagu Microsoft, Meta, Twitter ja Amazon vähendanud oma töötajaskonda kümnete tuhandete võrra. Koondamislaine on jõudnud ka Eestisse. Põhjuseks on eelkõige majanduse jahtumine, inflatsioon ning osaliselt ka teatav buumijärgne turukorrektsioon, sest odava kapitali kättesaadavuse ajal käis tihe võitlus töötajate pärast.