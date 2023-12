Ministeerium: Eesti range immigratsioonipoliitika ei vasta tööjõuturu ootusele

«Täna on sisserändele seatud piiriks 0,1 protsenti Eesti rahvaarvust ehk 1303 inimest aastas. See kvoot pärineb 1990. aastatest, kui Eestis maffia tähendas midagi hoopis muud kui täna poolnaljaga meie rahvusvaheliselt silmapaistvat IT- ja idusektorit, ning ei ole kindlasti arv, mis rahuldab meie tööjõuturu vajadusi täna ja tulevikus,» lausus Särav pressiteate vahendusel.