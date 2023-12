Venemaa jäi rahvusvahelise mereorganisatsiooni nõukogust välja

Venemaa tegevust mõisteti ministeeriumi teatel mitmes assambleel tehtud sõnavõtus hukka. Ka Eesti tõi esile muret tekitava olukorra Mustal merel, kus teraviljavedu on pidevalt häiritud ning meresõiduvabadus piiratud. Eesti tõstatas ka mure varilaevastiku ja laevalt laevale operatsioonide (STS) pärast ning kutsus riike üles võtma meetmeid nii selliste tegevuste vastu kui ka parema rahvusvahelise regulatsiooni väljatöötamiseks, et minimeerida nendega kaasnevaid riske.

Nõukogu 40 liiget valitakse kolmest kategooriast: A-kategooria 10 liiget on suurimad laevandusriigid, B-kategooria 10 liiget valitakse riikide seast, milles merekaubandusel on suur osatähtsus, ning C-kategooria 20 liiget valitakse riikide hulgast, kus merendus on oluline tegevusala, nii et esindatud oleks kõik maailma geograafilised piirkonnad.