Kuigi majapidamistele ja ettevõtetele on intressitõus tähendanud laenukulude kasvu, on kõrged intressimäärad loonud teisalt ka võimaluse raha hoiustamiselt tulu teenida. Aastaga on kodumajapidamiste ja ettevõtete tähtajaliste hoiuste maht suurenenud ligi kolm korda, ulatudes oktoobris lõpuks kuue miljardi euroni.