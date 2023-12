USA Föderaalreserv on rakendanud agressiivseid meetmeid ohjeldamatu inflatsiooni vastu võitlemiseks ja on viimastel kuudel edukalt aeglustanud hinnatõusu kiirust.

Vaatamata sellele, et keskpank tõstis oma baasintressimäära 22 aasta kõrgeimale tasemele ja on seda sellel tasemel hoidnud, on inflatsioon siiski endiselt kõrgemal keskpanga pikaajalisest eesmärgist, milleks on kaks protsenti.