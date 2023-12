Vitsur: sügisprognoosid hindasid majandusolukorda tegelikust paremaks

LHV majanduseksperdi Heido Vitsuri sõnul võib tänaseks laekunud neljanda kvartali andmete põhjal järeldada, et majanduse olulist paranemist lähikuudel oodata ei ole, mis tähendab, et sügisesed prognoosid hindasid olukorda paremaks kui see tegelikult oli.